Jaap Jongbloed zwijgt over beschuldigingen Rossana Kluivert

„We hebben vaker dat we dingen aan de kaak stellen waar ophef over is”, zei Jaap zondag in RTL Boulevard. „Degene die dan het onderwerp is, is er wel vaker niet blij mee. Dus dat komt vaker voor.” Het is de eerste keer dat Jaap in het openbaar over de kwestie spreekt, maar over het geschil wilde hij verder inhoudelijk niet voor de camera reageren. „Ik ga er verder niets over zeggen”, aldus Jaap.

Rossana Kluivert wil dat Opgelicht?! met een rectificatie komt naar aanleiding van de aflevering rond haar organisatie Dog Rescue Center Curaçao. Ze dreigt tevens met juridische stappen als een rectificatie uitblijft.

Onzorgvuldig

Opgelicht?! sprak op Curaçao met vrijwilligers en dierenartsen die zich eveneens voor de honden op het eiland inzetten. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt. Ook kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden heeft verzorgd dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten heeft betaald en een winkelpand huurt. Rossana verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord.

AVROTROS liet eerder deze week weten dat er nog geen verzoek tot rectificatie was binnengekomen en dat er na de aflevering ook geen contact is geweest. Daarom wordt vooralsnog geen actie ondernomen.