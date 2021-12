Radio 1: nieuw maar toch ook vertrouwd

Evengoed zullen er een flink aantal nieuwe programma’s te horen zijn. Zo trekt verslaggever Waldy van Geenen er iedere week op uit om ergens op locatie een hele week het programma 5 Dagen... (NTR/Powned) te presenteren en is er van maandag tot en met donderdag een half uurtje extra aandacht voor economische onderwerpen in Geld of je leven (EO).

Zaterdagmiddag

Fidan Ekiz en Wieger Hemmer gaan op zaterdagmiddag vanuit Rotterdam In de kantine (WNL) presenteren, dat in de plaats komt van WNL op Zaterdag en WNL Opiniemakers van dezelfde omroep. Dit moet hét zaterdagprogramma worden als het aan Radio 1 ligt, met een grote diversiteit aan gasten die met elkaar in debat gaan ’zoals dat ook gaat in een normale kantine op werk, op school of op de (sport)vereniging’. Politiek, sport media-cultuur en ondernemerschap, het moet allemaal aan bod gaan komen.

’De Publiek Tribune’ van Coen Verbraak is vanaf januari wekelijks te beluisteren op de zaterdagmiddag. Ⓒ Foto Lillian van Rooij

Op de zaterdag en in de nachten vinden sowieso de grootste veranderingen plaats. Zo is De Publieke Tribune (HUMAN) van Coen Verbraak vanaf januari wekelijks te horen op de zaterdagmiddag en dat geldt eveneens voor het programma Goed Ingelichte Kring (PowNed) met Chazia Mourali. Nieuwkomer Omroep ZWART start in de nacht van zaterdag op zondag met het programma De nacht is ZWART, gepresenteerd door Milouska Meulens, terwijl Ongehoord Nederland de podcasts Ongehoord Nieuws en Ongehoord Wakker gaat maken voor de radiozender.

Jurgen wordt Astrid

Astrid Kersseboom neemt vanaf januari de presentatie van het NPO Radio 1 Journaal over van Jurgen van den Berg. Ⓒ Foto Michel Schnater

Jurgen van den Berg zal met zijn middagshow Villa VdB (Omroep MAX) van maandag tot en met donderdag te horen zijn. Hierdoor moest hij wel zijn presentatie van het NPO Radio 1 Journaal opgeven. Astrid Kersseboom neemt zijn rol daar over en treft daarbij iedere ochtend Wouter Walgemoed naast zich.

Verder krijgen een aantal vertrouwde programma’s nieuwe uitzendtijden. Zo verhuist Bureau Buitenland (VPRO) bijvoorbeeld van de avond naar de middag en zal het afwisselend gepresenteerd worden door Tim de Wit en Sophie Derkzen. Voor het cultuurprogramma Kunststof (NTR) is er goed nieuws, want door de terugkeer naar het vertrouwde tijdstip van 19.00 tot 20.00 uur zullen de interviews niet langer worden onderbroken door reclame en het nieuws. Haagse Lobby (WNL) met Martijn de Greve wordt een wekelijks programma op de maandagavond.

Blok&Toine sneuvelt

Dat programma’s als Blok&Toine en B.V.S.C. (BNNVARA Sport Combinatie) zouden sneuvelen, was al langer bekend. De lichtere toon zou niet meer passen binnen de nieuw ingezette, meer journalistieke koers die als motto heeft: ’wie luistert, weet meer’.

„Samen met de omroepen streven we met deze vernieuwde programmering naar meer verdieping en meer diverse geluiden uit de samenleving”, aldus zendermanager Klaske Tameling. „Tegelijkertijd blijft NPO Radio 1 het betrouwbare journalistieke baken dat luisteraars dag en nacht live op de hoogte houdt van nieuws en sport en biedt daarbij context, duiding en achtergronden. We voorzien daarmee in een grote behoefte bij het publiek.”