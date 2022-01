Bonusdochter John de Mol: ’Daar zit een liefdevolle man’

Daniëlle van ’t Schip (53), de dochter van Willeke Alberti en Joop Oonk, groeide deels op met John de Mol in huis, die in 1976 trouwde met haar moeder. Op sociale media laat de vrouw van oud-voetballer John van ’t Schip weten met een andere blik naar het Boos-interview te hebben gekeken.

„Ik ben misschien niet helemaal objectief in deze, maar ik wil mijn gevoelens toch even delen. Mijn bonusvader John, die gisteren in Boos een interview gaf, krijgt vanmorgen veel negativiteit over zich heen over met name de uitspraak ’vrouwen moeten misstanden melden’. Als je naar het hele interview kijkt, is mijn gevoel dat daar een liefdevolle man zit die zijn gevoel uitspreekt – nog in shock over de beelden die hij net gezien. Ps, hij leerde mij eten met mes en vork.”

’Geen kille indruk’

Johan Derksen liet donderdagavond in VI Vandaag weten dat zijn werkgever een goede indruk op hem heeft gemaakt. „Ik vond het heel moedig dat De Mol, die overal is uitgemaakt voor ’lafaard’, daar is aangeschoven. Ik vond dat hij heel rustig en beheerst antwoord gaf op alle vragen. Ik was het op sommige punten niet met hem eens, maar dat kan. Maar ik vond niet dat hij daar een kille indruk maakte.”

Wat Derksen wel ’heel kwalijk’ vond: „Het enige waar De Mol helemaal fout zat: als je de baas bent van zo’n concern, en er is iets van ongewenste intimiteiten, dan is er maar één straf”, aldus De Snor, refererend aan de situatie rondom voormalig bandleider Jeroen Rietbergen, tot voor kort de zwager van John de Mol.