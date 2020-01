Märtha Louise krijgt steun van tienduizenden volgers na eerbetoon

Märtha Louise schreef onder meer dat het de bedoeling was geweest dat ze een deel van de kerst samen zouden doorbrengen met hun drie dochters Maud, Leah en Emma. „We keken er allemaal naar uit en we zijn zo intens bedroefd en verdrietig doordat we jou hebben verloren”, aldus de dochter van koning Harald en koningin Sonja.

Op haar tegenwoordig voor werkactiviteiten gereserveerde Instagram-account kreeg Märtha Louise inmiddels 17.000 reacties en meer dan 70.000 likes. Dat is bijna de helft van haar aantal volgers (152.000), dat sinds vrijdag ook weer is gestegen.

De prinses opende afgelopen zomer een tweede profiel op Instagram om werk en persoonlijke zaken van elkaar te kunnen scheiden. Sinds de dood van haar ex-echtgenoot heeft ze daar ruim 29.000 volgers bijgekregen, een aantal dat nog dagelijks sterk groeit. Bij de foto van Ari Behn zijn bijna 12.000 reacties geplaatst en 52.000 likes. Naast bemoedigende en waarderende woorden reageerden veel Noren ook met hartjes.