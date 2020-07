’Tienjarig bestaan One Direction wordt groots gevierd’

De groep komt volgens een insider vanaf 23 juli met een jubileumvideo, een speciale interactieve website waar fans de hele groepsgeschiedenis kunnen herbeleven. Ook zullen er speciale remixen en niet eerder uitgebracht materiaal uitgebracht worden.

Of de bandleden ook gezamenlijk weer gaan optreden is nog onduidelijk, maar ligt vanwege de coronacrisis ook niet voor de hand.

De geruchten over een One Direction-reünie doen al maanden de ronde. In april zei Liam Payne dat er gepraat werd over een comeback. Maar fans van de groep leken in mei te worden teleurgesteld toen Horan ontkende dat er een reünie zou komen. „We hebben er amper over gepraat. We hebben gekeken of we iets hadden liggen om uit te brengen, maar dat bleek niet zo te zijn”, zei hij.