Cliffhanger voor slotaflevering Oogappels

De populaire serie over puberleed en ouderstress -die wekelijks zo’n 1,4 miljoen kijkers trekt- wordt geprezen omdat het zo ’echt’ is. Vanavond wordt het derde seizoen afgesloten met een spannende cliffhanger. ’Helikoptermoeder’ Fabie verliest steeds meer de grip op Mees en maakt zich zorgen over zijn drugsgebruik. Ze stuurt hem naar zijn vader in Noorwegen, maar daar loopt het niet helemaal zoals gepland. Of de zorgen van Fabie terecht zijn, zien we in een vierde seizoen zien, dat voor 2022 in de maak is.

Op een feestje bij de buren denkt Merel tot grote ergernis van haar dochter Hansje dat ze na haar AA-traject wel weer eens een wijntje kan drinken. Of dat handig is? Eerst krijgt de buurvrouw de wind van voren en daarna verleidt Merel haar man. Niet alleen pubers maken fouten, ook ouders doen domme dingen waarvan ze niet direct de gevolgen overzien. Dat is nu precies wat de serie zo’n succes maakt. Niemand is perfect. Pubers niet, maar ouders ook niet. Laten we eerlijk zijn: welk kind wilde dat knutselgezin in de eerste plaats?