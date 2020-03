Rammstein-zanger Till Lindemann op intensive care

Toen hij na een concert in Rusland terugkeerde naar Berlijn, kreeg de zanger (57) hoge koorts. Met spoed werd hij naar een kliniek gebracht om getest te worden op corona. Bild schreef vrijdag dat de Rammstein-zanger positief was getest op het virus, maar de officiële Facebookpagina van de band maakt vrijdagavond bekend dat dit niet het geval is.

„Gisteravond is Till Lindeman opgenomen in het ziekenhuis op doktersadvies. Hij heeft een nacht op de intensive care gelegen, maar is daar inmiddels van af en voelt zich beter. Tills coronatest kwam negatief terug”, luidt de verklaring op Facebook.

In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of die door kan gaan nu de frontman ziek is, is nog onduidelijk. Ook verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien voor fans.