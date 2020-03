Rammstein-zanger Till Lindemann op intensive care door corona

Toen hij na een concert in Rusland terugkeerde naar Berlijn, kreeg de zanger (57) hoge koorts. Met spoed werd hij naar een kliniek gebracht om getest te worden op corona. Daar werd zowel corona als een longontsteking vastgesteld. Inmiddels zou het beter gaan met Lindemann.

In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of die door kan gaan nu de frontman ziek is, is nog onduidelijk. Ook verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien voor fans.