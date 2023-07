Hermitage mag toch H’ART Museum heten

Sinds de Hermitage aan de Amstel op 26 juni van dit jaar bekend maakte dat het museum per 1 september de nieuwe naam H’ART Museum zou gaan voeren, was het hommeles. Het Belgische Hart reageerde als door een adder gebeten. „Onbegrijpelijk dat dit gebeurt, terwijl ons magazine ook in Nederland bekendheid geniet onder kunstliefhebbers”, liet de directie van het tijdschrift boos weten.

Juridische stappen

Diverse overleggen die inderhaast geagendeerd werden, leverende geen overeenkomst tussen beide partijen op. Op 12 juli, na een derde gesprek dat mislukt was, kwam Hart Magazine met een persbericht naar buiten, waarin gedreigd werd met verdere juridische stappen. De directie zei het vreemd te vinden dat de Hermitage, dat de banden met Rusland na de inval in Oekraïne in 2022 moest verbreken, niet beter onderzoek had gedaan naar de nieuwe naam.

Het Belgische kunsttijdschrift Hart gaat nu zijn naam wijzigen.

„Niet alleen kiest Hermitage met H’ART voor een naamvoering die identiek klinkt als Hart, de instelling maakte hiermee ook inbreuk op de wetgeving rond merkdeponering. Hart Magazine legde de merknaam in de Benelux neer in 2006 en gebruikt het huidige logo sinds 2019”, zo liet hoofddirecteur Kathleen Weyts weten.

Kort geding

Inmiddels tapt Weyts uit een ander vaatje. In een vandaag door beide partijen uitgegeven statement zegt ze: „We hebben de afgelopen dagen met het museum goede afspraken kunnen maken die de zelfstandigheid van beide partijen garanderen. Ik ben blij dat we het kort geding hebben kunnen voorkomen en dat we ons nu positief kunnen richten op het verschijnen van het eerste internationale nummer van ons tijdschrift. Een nieuwe naam is nog in ontwikkeling. Binnen enkele weken verwachten we hierover een definitief bericht te kunnen uitsturen”

Over de exacte inhoud van de regeling die is getroffen, wil noch het museum, noch het tijdschrift in details treden. Directeur Annabelle Birnie van de Hermitage stelt: „Ik ben blij dat we na zorgvuldig overleg tot een overeenkomst zijn gekomen waarmee beide partijen zich kunnen richten op hun eigen toekomst. Wij wensen het magazine een succesvolle internationale lancering. Onze zomer staat in het teken van transitie waarin we gefaseerd overgaan van Hermitage naar H’ART Museum.”