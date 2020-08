Boerin Annemiek: ’Geen romantiek maar.... VOETBAL’

In haar Insta Stories deelt ze lichtelijk gefrustreerd maar ook met gevoel voor humor: „Nou, we zijn dus gezellig op vakantie.... en ik dácht dat ik alleen met mijn vriendje op vakantie ging... maar ik krijg er dus elke avond... twee voetbalelftallen bij!”

„Ik heb in mijn leven nog niet zoveel voetbal gekeken”, concludeert Annemiek bij wie het daaropvolgende glimlachje toch bewijst dat er nog genoeg verliefdheid over is om deze teleurstelling te overwinnen. Ze zitten dan ook nog in hun eerste fase, want Annemiek leerde Charlie in april dit jaar kennen nadat haar deelname aan Boer zoekt Vrouw op niets uitliep. In juni maakte ze haar nieuwe liefde bekend.