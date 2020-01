Golden Globes: alle ogen op Brad en Jennifer

Vol bewondering, en misschien ook wel trots, luistert Jennifer Aniston naar de bedankspeech van haar ex-man. Ⓒ NBC

Ze hebben een prima band, en BRAD PITT (56) noemt zijn ex JENNIFER ANISTON (51), met wie hij van 2000 tot 2005 getrouwd was, zelfs ’een heel goede vriendin’. Maar toch had het wat voeten in de aarde toen zij elkaar afgelopen weekend zouden treffen bij de jaarlijkse uitreiking van de Golden Globes...