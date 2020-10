Opnames GTST hervat na coronabesmetting

Alles is nu weer oké, met dank ook aan het veiligheidsprotocol dat de producent heeft opgesteld. „De situatie heeft aangetoond dat het protocol goed werkt”, aldus de woordvoerster. Op de set van GTST loopt onder meer een safetymanager rond die iedereen helpt of eraan herinnert zich aan de regels te houden. Het dragen van een mondkapje was al verplicht voordat premier Rutte dat tijdens de laatste corona-persconferentie aankondigde.

Overigens merkt de kijker niets van de tijdelijke opnamestop. De gemiste tijd is inmiddels volgens EndemolShine weer ingehaald en de productie ligt op schema.