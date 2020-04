Moeder Najib Amhali op eerste repatriëringsvlucht uit Marokko

De manager van Najib liet aan hen weten dat zijn moeder momenteel onderweg is naar Nederland. „Alles gaat nog volgens plan. Ze zit op dit moment in de bus richting het vliegveld.” Als alles goed blijft gaan, zou Najib haar maandag van Schiphol kunnen afhalen.

Najibs moeder was naar Najibs zus in Marokko op bezoek. In eerste instantie voor twee weken, maar dat liep dus uit toen Marokko in lockdown ging. Nu er voor het eerst weer een vlucht vanuit Marokko mogelijk is, kan zijn moeder mee. Zij stond hoog op de wachtlijst, want ze heeft diabetes en hartklachten. „Toen we dat hoorden, was dat fantastisch nieuws.”

Toch blijft het nog afwachten. Najib zegt daarover: „Ik ben al twee keer teleurgesteld. Ik geloof het pas als ze daar in haar flatje zit in Osdorp en ze zet haar televisie aan en ik loop binnen en zeg: ’Ha ma’. Dan pas geloof ik het.”

De cabaretier heeft commentaar op minister Blok; hij meent dat die zich harder moet inzetten om Nederlanders uit Marokko terug te halen. „Ik hoop voor al die andere drieduizend Nederlanders natuurlijk dat die ook gauw terug naar huis kunnen.” Onder andere Anouk zit vast in Marrakesh.