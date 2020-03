LuckyTV gaat gewoon door na einde DWDD

Het worden er geen vijf per week, maar Sander wil graag blijven doorgaan. „Ik heb er nog steeds ontzettend veel lol in”, zegt hij woensdag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

Al bijna vijftien jaar zijn de filmpjes van LuckyTV bijna dagelijks te zien aan het einde van DWDD. Dit laatste seizoen werd dat, op verzoek van Sander zelf, minder. „Het kostte me zoveel werk en je wil ook weleens wat anders. Soms heb je daar ruimte en rust voor nodig en die besloot ik mezelf te gunnen.”

Rare weken

Sander komt hoogstwaarschijnlijk niet zelf meer in de studio tijdens een van de laatste afleveringen, maar dat vindt hij niet erg. „Ik ben vaak zat in het zonnetje gezet, vind ik. Het zijn bovendien ook rare weken, uitzendingen zien er anders uit en gaan over andere dingen dan Sander van de Pavert nog eens feliciteren en veren in zijn reet steken.”

Wel is er wellicht nog een LuckyTV te zien. „Ik hoop de komende drie dagen nog wat te doen.”