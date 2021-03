Jameela Jamil pleegde bijna zelfmoord door ’meedogenloze’ Piers Morgan

„Ik heb vorig jaar bijna zelfmoord gepleegd door Piers Morgans meedogenloze campagne van leugens en haat tegen mij in februari. Ik ben om vele redenen blij dat ik vandaag nog leef”, schrijft Jamil.

Jamil en Morgan kregen in februari 2020 onenigheid toen de presentator een screenshot deelde van berichten van Love Island-presentatrice Caroline Flack, die een week eerder een einde aan haar leven had gemaakt. In die berichten zei Flack dat ze door Jamil last had van haatreacties. Jamil beschuldigde Morgan ervan een dode vrouw waarmee zij bevriend was als wapen te gebruiken om ervoor te zorgen dat nog meer mensen haar zouden lastigvallen.

De presentator besloot dinsdag op te stappen na de commotie die was ontstaan over zijn opmerkingen over Meghan, naar aanleiding van het interview dat zij en prins Harry aan Oprah Winfrey gaven. Hij zei onder meer ’misselijk te worden van het schandelijke interview’.

