Harry besluit getuigenverklaring: ’Pers heeft me jarenlang misleid’

De getuigenverklaring van prins Harry in de zaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) is woensdagmiddag afgerond. De prins beschuldigt de uitgever van onder meer tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie en zat daarover de afgelopen twee dagen in de getuigenbank.