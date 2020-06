Johan Derksen overweegt te stoppen met tv: ’Wim Kieft is prima opvolger’

Johan Derksen tijdens ’de slechtste uitzending ooit’. Ⓒ YouTube/Veronica

Hilversum - De best bekeken uitzending van Veronica inside ooit, maandagavond, was volgens Johan Derksen meteen de slechtste ooit. „Ik heb in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow gemaakt”, reageert de hoofdrolspeler, die verklapt dat hij overweegt om afscheid van de televisie te nemen.