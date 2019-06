Regiedebuut Halina Reijn in première op NFF

Instinct is een psychologische thriller over een psychologe in een TBS-kliniek, gespeeld door Carice van Houten, die valt voor een zedendelinquent (een rol van Marwan Kenzari). Het is de eerste maal dat Reijn een film regisseert. Zij heeft talloze grote rollen in het theater en de bioscoop op haar naam staan. Reijn noemde het regisseren vorig jaar een ’lang gekoesterde droom die uitkomt’.

Het scenario van Instinct is van de hand van schrijfster Esther Gerritsen op basis van een idee van Halina Reijn. Zij kwam op het idee naar aanleiding van ware gebeurtenissen.

Het filmfestival in Utrecht begint op 27 september en loopt door tot 5 oktober. Instinct is vanaf 3 oktober in de bioscopen te zien.