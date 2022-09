Rapper A$AP Rocky komt drie kwartier te laat én verlaat al na halfuur het podium

„Het doet me echt pijn. Gisteravond had een keerpunt moeten zijn in mijn liveshows”, begint A$AP Rocky zijn spijtbetuiging op Twitter. Hij zegt de „volledige verantwoordelijkheid” te nemen voor wat er tijdens het optreden is gebeurd. „Ik wil ook erkennen dat ik helaas niet in staat was om mijn plannen werkelijkheid te laten worden. Terwijl ik de afgelopen maanden de beste show voor mijn fans heb voorbereid, detail voor detail. Daar baal ik van. Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden aan al mijn fans.”

Het optreden van Rocky vond plaats tijdens een jaarlijks muziekfestival in Queens, New York. De rapper verscheen 45 minuten later dan gepland op het podium, om een halfuur later alweer, na instructies van de organisatie, van het toneel te verdwijnen. Waarom hij zijn optreden vroegtijdig moest beëindigen, is niet duidelijk.

Fans klagen op Twitter dat Rocky te laat kwam opdagen en tussen de nummers door te veel tegen het publiek praatte. „Verspil de volgende keer geen tien minuten tussen elk nummer”, schrijft iemand. Een andere fan zegt: „Je had gemakkelijk de show kunnen doen zoals je wilde, áls je op tijd was gekomen.”