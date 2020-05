Museumbezoek alleen op afspraak

Dit staat in een concept-protocol voor heropening dat de Museumvereniging heeft opgesteld. De brancheorganisatie, waaraan ruim 400 Nederlandse musea zijn aangesloten, adviseert haar leden ook de looproutes aan te passen. Zo moeten inkomende en uitgaande bezoekers van elkaar gescheiden worden via verschillende in- en uitgangen. In smalle gangen zal eenrichtingsverkeer ingesteld moeten worden, opdat alle bezoekers die niet tot hetzelfde gezin of gezelschap behoren op anderhalve afstand van elkaar kunnen blijven.

Pinautomaten

Net als in de meeste winkels kan er in de musea voorlopig ook alleen per pin of mobiel betaald worden. Pinautomaten zullen veelvuldig schoongemaakt worden. Na de kaartjescontrole moet er desinfecterende handgel beschikbaar zijn. Ook zullen deurklinken en toiletten vaker dan voorheen gereinigd worden. „Musea die veel touchscreens in hun tentoonstellingsruimten hebben, zullen ook deze vaker schoonmaken of besluiten deze voorlopig buiten werking te stellen”, zegt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging.

Mirjam Moll van de Museumvereniging: „Break-even draaien zit er voorlopig niet in.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Moll is blij dat de musea vanaf Tweede Pinksterdag weer open mogen. „De musea hebben dit hard nodig. Per week lopen zij gezamenlijk nu gemiddeld €10 miljoen aan omzet mis”, zegt ze. Niettemin zijn na 1 juni de financiële problemen voor de musea nog niet voorbij. „Als we straks weer open mogen, ligt vanzelfsprekend de capaciteit fors lager dan voorheen. De musea kunnen als gevolg van de anderhalve meterregels minder bezoekers per dag verwelkomen.”

Steunpakket

Daardoor zullen voorlopig ook de inkomsten nog achterblijven. „Break-even draaien zit er voorlopig niet in. Het verlies zal na heropening, vrezen wij, rond de €5 tot €7 miljoen per week blijven. De situatie blijft daarom zorgelijk. Daarom dringen wij bij de overheid, rijks, gemeentelijk en provinciaal, aan op een passend steunpakket voor alle type musea, ongeacht hun grootte of dat ze privaat of door de overheid gefinancierd zijn”, legt Moll uit.

Bovendien is volgens Moll snel meer duidelijkheid nodig over de besteding van de €300 miljoen die cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft toegezegd aan de cultuursector. „Zoals zij zelf al heeft aangegeven, is dit een eerste stap. Maar er is meer nodig om de gehele sector, waaronder ook de theaters, de poppodia, bibliotheken et cetera veilig door deze crisis heen te helpen. De fijnmazige culturele infrastructuur in ons land mag niet verdwijnen. Iedereen profiteert hier immers van, direct of indirect, al is het maar omdat de grondprijs stijgt als er veel culturele voorzieningen in de buurt zijn”, aldus Moll.

Dringen in het museum is er voorlopig niet meer bij. Ⓒ Foto Rias Immink

Volgens haar kunnen de meeste musea de richtlijnen in het protocol eenvoudig in de praktijk brengen. „145 musea bieden al online tickets aan. Voor anderen is telefonisch reserveren een alternatief. Zo kunnen we bezoekers het vertrouwen geven dat zij veilig musea kunnen bezoeken. En mocht er onverhoopt toch een nieuwe besmetting zijn, dan kunnen alle bezoekers geïnformeerd worden dat ze mogelijk in contact zijn gekomen met iemand toch die het coronavirus onder de leden had.”

Veel musea hebben al ervaring met het werken met tijdslots. Ook verplichte looproutes invoeren, opdat anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden, is doorgaans geen probleem. „Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen”, zegt Moll. „Denk aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Het Achterhuis kan door deze richtlijnen goed beschouwd maar door een persoon tegelijk bezocht worden. Dat is voor zo’n populair museum wel een probleem.”