Rechter: geen homoseksuele Jezus in Netflix-special

The First Temptation of the Christ, die ook op de Nederlandse Netflix staat, werd gemaakt door de Braziliaanse komediegroep Porta dos Fundos. De groep oogstte in Brazilië al veel kritiek met de special, waarin te zien is hoe Jezus zijn vriend Orlando thuis aan zijn familie voorstelt. Meer dan twee miljoen beledigde Brazilianen tekenden een petitie tegen de kerstspecial. Ook werd op 24 december het kantoor van het productiebedrijf bekogeld met molotovcocktails.

Een Braziliaanse katholieke organisatie had de rechtszaak aangespannen. De organisatie noemt de special een aanval op ’de eer van miljoenen katholieken.’ De rechter noemt zijn uitspraak ’niet alleen gunstig voor de christelijke gemeenschap, maar voor de Braziliaanse samenleving die overwegend christelijk is.’ Ook redeneert de rechter dat het vertonen van de beelden grote en onherstelbare schade kan veroorzaken.

Netflix heeft nog niet gereageerd op het verbod. De komieken lieten eerder weten achter hun film te blijven staan: „Porta dos Fundos hechten waarde aan hun artistieke vrijheid en humor over een van de meest diverse culturele thema’s van onze maatschappij. Ze geloven dat de vrijheid om je uit te drukken een essentieel deel is van een democratisch land.”