Matthijs van Nieuwkerk vindt zijn hoge salaris zeer terecht

Van Nieuwkerk verdiende in 2018 ruim 360.000 euro. Bijna de helft hiervan is publiek geld, de rest wordt opgebracht door BnnVara. Een aantal jaar terug verdiende Van Nieuwkerk 6 ton. Zijn contract loopt af medio 2020; daarna zou hij genoegen moeten nemen met 2 ton per jaar. De Tweede Kamer heeft de regels voor salariëring van presentatoren inmiddels strenger aan banden gelegd

„Mijn salaris is een achtergrondmuziek waar ik al heel lang mee leef”, stelde Van Nieuwkerk in het programma. „Maar ik ben verbaasd over de felheid van de discussie, en het wordt feller. Elke keer als iemand het voor mij opneemt, dan laait het vuur weer op.” Hij zegt over zijn salaris „nooit verlegen te zijn geweest. Ik verdien meer dan anderen. Maar dat is in elk bedrijfstak zo. Als je meer succes hebt, dan verdien je meer dan anderen.”

Vorige week zei Van Nieuwkerk bij Jinek dat hij baalt vanwege de salaris-rel:

Olifantenhuid

De discussie en de kritiek raakt Van Nieuwkerk soms nog wel. „Ik lees het, soms raakt het me. Maar ik slaap er geen nacht minder om. Je krijgt er een olifantenhuid van.” Hij is blij dat de kwaliteit van DWDD zelden ter discussie wordt gesteld. „Maar wel het geld dat je verdient, en dat je meent daar recht op te hebben. Ik leg uit dat ik met de inzet die ik heb, de volume van het aantal uitzendingen dat ik maak, dat daar een hogere beloning bij hoort.”

De presentator liet in recente interviews erg in het midden of hij in 2020 een overstap naar de commerciëlen overweegt. „Maar als ik dat doe, dan speelt geld zeker een rol. Dat is niet zo gek, toch?”