Paris Hilton vermaakt zich op Tomorrowland met Hardwell en Tiësto

Hilton was zaterdagavond een van de gastartiesten bij de set van Steve Aoki op het hoofdpodium. Achter de schermen liep de bekende socialite behalve de Nederlanders ook de dj’s BJones en Like Mike tegen het lijf. Met die laatste en Dimitri Vegas bracht ze in 2019 het nummer Best Friend’s Ass uit.

Tekst gaat verder onder Instagrambericht.

Hilton had in ieder geval zin in het optreden met Aoki, zo bleek uit haar bericht op het socialemediaplatform. „Tomorrowland Dag 1!! Wie had gedacht dat mijn pruik dit jaar paars zou zijn?” schrijft Hilton bij de foto’s waarop ze inderdaad een paarse pruik draagt. „Had zo’n epische tijd! Ik kan niet wachten om vanavond op het hoofdpodium te staan met Steve Aoki!”

Zondagavond om 19.00 uur draait Hilton zelf op het podium The Library. Later op de avond kan ze ook daar weer een Nederlandse top-dj tegen het lijf lopen want dan staat Afrojack op dezelfde stage geprogrammeerd.