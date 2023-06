Premium Het beste van De Telegraaf

’Take care of Maya’ baseert zich op pijnlijk verhaal uit 2016 Gezin wordt slachtoffer van kinderbescherming in nieuwe Netflix-docu

Maya, Beata en Jack samen met pijnarts Anthony Kirkpatrick.

Extreme pijn, kromgetrokken voeten, verslapte spieren; de tienjarige Maya belandde vanaf 2015 opeens in een ware hel. En dat was nog maar het begin. De documentaire Take care of Maya, vanaf maandag op Netflix, laat zien hoe het hele gezin naar de afgrond werd getrokken.