Prins Joachim betaalt helft boete

De zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip betaalde 5200 euro en maakte daarbij gebruik van de gebruikelijke korting voor het niet aantekenen van beroep en het snel betalen. De boete die hem in mei in Cordoba werd opgelegd bedroeg het dubbele, 10.400 euro. Joachim (28) had destijds al gezegd schuld te erkennen en de boete te aanvaarden.

Joachim reisde eind mei naar Madrid voor een verrassingsfeestje voor zijn vriendin Victoria Ortiz vanuit België, waar hij tijdens de daar geldende lockdown tijdelijk weer bij zijn ouders in Laken woonde. Daar had hij na aankomst veertien dagen in quarantaine moeten gaan. De prins deed dat echter niet en stapte meteen in de trein naar Cordoba, waar hij op 25 en 26 mei in de omgeving feestte met zijn ’schoonfamilie’. Twee dagen daarna bleek Joachim besmet met het coronavirus en stelde de Spaanse autoriteiten een onderzoek in.

Geen nieuwe brandhaard

De prins heeft geen andere mensen besmet en zijn onverantwoordelijke gedrag heeft niet geleid tot een nieuwe brandhaard van het virus, aldus ABC. Ook werden berichten ontzenuwd dat bij een van de feestjes 27 mensen zouden zijn geweest, terwijl in Andalusië op dat moment maximaal 15 mensen mochten samenkomen.

Er is nooit opgehelderd hoe de prins voor een zogenoemde niet-essentiële reis vanuit Brussel naar Spanje kon reizen. Het vermoeden is dat hij gebruik heeft kunnen maken van een diplomatiek paspoort, waardoor voor hem de geldende reisbeperkingen niet van kracht waren.