Home Improvement-ster bekent mishandeling vriendin

De voormalige kindster, die oudste zoon Brad speelde in de serie rond Tim ’The Toolman’ Taylor en zijn gezin, was ook aangeklaagd voor wurging en bedreiging, maar die verdenkingen liet het Openbaar Ministerie vallen. Wel moest de 39-jarige beloven geen contact op te nemen met het slachtoffer.

In oktober belden buren van het stel de politie toen ze een heftige ruzie hoorden. Agenten die poolshoogte kwamen nemen, vonden Zachery voor de deur van het appartement. Het vermeende slachtoffer was naar vrienden gevlucht maar weigerde volgens de autoriteiten medische hulp. Ze verklaarde later aan de politie dat haar vriend haar had geslagen, uitgescholden en aan haar haren had meegesleept.

Zachery had na het einde van Home Improvement rond de eeuwwisseling nog een aantal kleine (gast)rollen, maar stopte in 2009 met acteren.