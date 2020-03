Redder Britse prinses Anne verkoopt onderscheiding

De inmiddels 72-jarige Ronnie Russell greep in 1974 in toen een gewapende man de auto tegenhield met de dochter van koningin Elizabeth. Dader Ian Ball begon vervolgens te schieten. Anne en haar echtgenoot bleven ongedeerd, maar haar chauffeur en meerdere andere mensen raakten wel gewond. De bokser zag het geweld en ging de aanvaller te lijf. De ’Princess Royal’ zou hem dat nog hebben afgeraden. „Stap opzij en wees niet zo dom”, memoreert Russell tegen de BBC. Hij sloeg de aanvaller echter keihard in z’n gezicht. „Ik zei toen tegen prinses Anne ’we lopen nu weg en als hij terug komt moet hij eerst langs mij.’”

De overvaller kon vervolgens worden overmeesterd en belandde later in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij zou van plan zijn geweest Anne te kidnappen en miljoenen aan losgeld te vragen. De heldendaad leverde Russell de George Medaille voor dapperheid op. Bij de uitreiking daarvan werd hij persoonlijk door koningin Elizabeth bedankt. „Deze medaille is van de Queen, maar ik wil u bedanken als Anne’s moeder”, zei Elizabeth destijds.

Geldnood

De ex-bokser zei eerder dat hij het gevoel heeft de vorstin te „verraden” door het kleinood van de hand te doen, maar heeft het geld naar eigen zeggen hard nodig. Hij verkeert in slechte gezondheid en wil niet dat zijn familie de kosten van zijn uitvaart moet dragen.

De opbrengst van de veiling lag veel hoger dan verwacht. Het veilinghuis had verwacht dat de medaille 15.000 tot 20.000 pond zou opleveren.