Verloofde Michael van der Plas: ’Hopelijk binnenkort officiële mama’

„Ik probeer heel erg de balans te vinden hoe je je moet gedragen als fulltime bonus mama, hopelijk binnenkort een officiële mama, verloofde en gewoon een chickie van 25. Geloof me, dat is een ’struggle’”, schrijft Naomi bij een foto van zichzelf. Maar ze accepteert zichzelf zoals ze is. „Uiteindelijk is dit wie ik ben. Soms mee doen met verstoppertje en het dan zelf eigenlijk leuker vinden, soms streng, soms verdrietig, soms 200 zwangerschapstesten, soms toegeven in wat mijn man wil en soms lekker tegen de draad in.”

Haar fans steken haar volop een hart onder de riem. „Jij bent jij en jij bent goed zo als je bent. De kids kunnen geen betere mama (bonusmama) dan jij hebben hoor, mop.”