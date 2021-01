’Relatie Harry en William is nu stukken beter’

„Ze hebben veel met elkaar ge-Zoomd en gebeld, om zo op de hoogte te blijven van de situatie in zowel Engeland als Amerika. Ook hebben ze elkaar cadeautjes gestuurd voor de kinderen met kerstmis. Omdat ze beiden maandenlang thuis zaten vanwege het coronavirus, hebben ze kunnen nadenken over bepaalde zaken. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze het beiden belangrijk vinden om weer een connectie te maken, ook al is dat nu slechts virtueel”, aldus koningshuisdeskundige Katie Nicholl.

Een jaar geleden spraken William en Harry nauwelijks met elkaar en was er veel onenigheid. „William was toen zo boos op zijn broer, dat hij hem niet kon zien of luchten. Ze hadden toen een lunch met de koningin en de rest van de familie, maar William zat daar alleen uit respect voor zijn grootmoeder. Hij kon het niet verkroppen dat Harry hem, en de familie, in de steek liet.”

Vooralsnog zijn Harry en Meghan van plan om aankomende zomer naar Engeland te komen, als dat ’corona-technisch’ kan. Dat zou de eerste keer zijn dat de broers herenigd worden. „Harry zei eerder al eens dat ze beiden een andere weg bewandelen nu, maar ik denk dat dat hen juist sterker maakt. Harry is echt veel meer zijn eigen persoon geworden en William weet nu ook zijn weg te vinden zonder Harry naast hem. Het komt wel goed met die twee.”