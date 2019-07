Zoveel bedpartners hebben deze 5 bekende casanova’s gehad

Julio heeft zelf ooit gezegd met minstens 3.000 vrouwen de lakens te hebben gedeeld. Ⓒ BSR Agency

Onlangs oordeelde een rechter in het Spaanse Valencia dat Julio Iglesias (75) de biologische vader is van de 43-jarige Javier Sánchez Santos. De zanger heeft daardoor in totaal nu negen kinderen, maar dat lijkt niet zo’n gek getal, als je je bedenkt dat de Spaanse charmeur naar eigen zeggen door de jaren heen het bed heeft gedeeld met zo’n 3.000 vrouwen.