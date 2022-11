Amsterdamse ’Jheronimus Bosch’ lag wakker van eigen doeken

Premium Binnenland

’Kunst-kind’ Bob ster op zijn eerste expositie in Haags museum

Twaalf jaar was Bob Eikelboom toen hij in 2004 met zijn kleurrijke schilderij Bobbloemen tweede werd bij de Telegraaf-schilderwedstrijd. Inmiddels is het blonde ventje van toen, dat de harten veroverde van vele krantenlezers, dertig, pas vader geworden van een zoon, en heeft hij zijn eerste museale ...