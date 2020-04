Peter Pannekoek sart met liefde

Cabaretier Peter Pannekoek: „Ik geloof heilig in groei.” Ⓒ Foto Hans-Peter van Velthoven

„Zolang de intentie zuiver is, mogen de grappen best hard zijn.” Dat is de volle overtuiging van cabaretier Peter Pannekoek. „Ik heb één belangrijke regel: durf ik de grap ook te maken als degene waarover het gaat in de zaal zit? Als het antwoord nee is, dan deugt de grap niet.”