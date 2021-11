Paul de Leeuw: blaas opnieuw schoonverklaard

Gossip

Pete Davidson gespot met 'zuigzoen' na date met Kim Kardashian

Kim Kardashian en comedian Pete Davidson zijn opnieuw hand in hand gesignaleerd tijdens een date in Los Angeles. Of de affaire inmiddels serieuze vormen heeft aangenomen is officieel niet bevestigd, maar de 28-jarige Davidson leek tijdens het afspraakje wel een zuigzoen in zijn nek te hebben.