Angela Groothuizen trots op coverfoto ’15 jaar nadat ik ’te oud’ bevonden werd’

De voormalige AVRO-coryfee staat in het televisieblad omdat zij vanaf deze week te zien is als coach in The Voice Senior. Groothuizen en de AVRO gingen in 2005 vrij abrupt uit elkaar. Groothuizen was toentertijd een van de gezichten van de omroep, maar werd naar eigen zeggen „te oud” bevonden om die taak voort te zetten.

Zij presenteerde op dat moment onder meer het succesvolle Wie is de mol?. Dit programma werd daarna een paar jaar geleid door de tien jaar oudere Karel van de Graaf. Groothuizen maakte daarna de overstap naar Talpa van John de Mol.

„Toch leuk om op de voorkant van de Avrobode te staan (15 jaar nadat ik ’te oud’ bevonden werd om nog het gezicht van de omroep te zijn)”, schrijft Groothuizen bij een foto van de cover van het blad dat deze week in de winkels ligt. „Toch veel mooie herinneringen.”

De AVRO liet in 2012 nog weten „dol op Angela te zijn” nadat zij had meegewerkt aan een benefietprogramma om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Maar Groothuizen maakte sindsdien geen programma’s meer voor de omroep.