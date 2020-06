Luxe leven in rijkversierde forten

Romeinse soldaten verbleven met hun vrouwen en kinderen in de grote forten. Ⓒ Illustratie Kevin Wilson

Eenvoudige boeren die in ons land leefden in het begin van onze jaartelling, moeten versteld hebben gestaan als ze een Romeins fort betraden. Zoals de Romeinen dat in het middellandse zeegebied gewend waren, brachten ze ook hier kleurrijke wandschilderingen aan op de gestucte muren en versierden ze het gebouw met zuilen. Keizer Hadrianus schreef zelfs over de tuinen en de uitbundige architectuur van de Romeinse forten, waarin luxe aardewerk, glas en bronzen vaatwerk aanwezig was.