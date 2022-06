Top Gun 2 nu officieel grootste Tom Cruise-film in Nederland ooit

Video

‘Poetin denkt dat hij nieuwe wereldorde creëert’

De oorlog in Oekraïne was de laatste weken vooral gericht op het Oosten van het land. Het Westen leek met rust gelaten te worden, maar daar is verandering in gekomen. Gasopslagen en voedselvoorraden worden geraakt. Net zoals Charkov, de tweede stad van het land. Voormalig Rusland-correspondent Wierd...