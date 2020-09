Regisseur Eché Janga: ’Ik wil leven zonder last’

Tiara Richards en Everon Jackson Hooi in ’Buladó’. Ⓒ Foto Gregg Telussa

Vrijdag waait er een tropische wind op de openingsavond van het Nederlands Film Festival dankzij Buladó van Eché Janga, een drama met magisch-realistische trekjes dat zich afspeelt op Curaçao. Zijn vader werd er geboren, zijn eigen wieg stond in Haarlem. Toch trokken z’n wortels de 42-jarige regisseur naar dit Bovenwindse eiland, voor een heel persoonlijke film. „Over familie, over de dood, maar vooral ook over vrijheid.”