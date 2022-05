’TMZ beroept zich op bronbescherming video in zaak Depp’

In de papieren zou TMZ stellen dat het bedrijf een bron wil beschermen die de site de video gaf waarin Depp tegen zijn ex Amber Heard schreeuwt en keukenkastjes dichtslaat. Die beelden werden eerder gebruikt in de zaak van Depp tegen Heard. Het team van de acteur heeft aangegeven een voormalig medewerker van TMZ woensdag op te roepen als getuige. De advocaten hebben daarbij niet duidelijk gemaakt wat ze van deze Morgan Tremaine willen weten.

Een van de advocaten van Depp beschuldigde Heard er eerder in het proces van de video zelf te hebben gelekt aan TMZ en suggereerde dat de site haar daarvoor heeft betaald. Heard ontkende dat.

(Tekst loopt verder onder video.)

In de motie stelt TMZ dat de identiteit van een bron onder de wet van Virginia, de staat waarin de rechtszaak plaatsvindt, is beschermd. De site beargumenteert volgens Variety ook dat de getuigenis van Tremaine niet relevant is voor de vraag of Heard zich schuldig heeft gemaakt aan laster, de kwestie waar de zaak tussen de twee ex-echtgenoten om draait.

Bekijk ook: Juridische tegenvaller voor Johnny Depp