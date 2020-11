Komiek Sinbad herstelt van beroerte

De familie Adkins vraagt volgens The Daily Mail om rust en privacy. „Wij danken u bij voorbaat voor uw liefde en steun en vragen om verdere verdere gebeden voor zijn genezing.”

Sinbad werd vooral bekend van de film Jingle All The Way uit 1996, waarin hij samen speelde met Arnold Schwarzenegger. Ook had hij een rol in Good Burger uit 1997 en is hij bekend van de shows A Different World en The Sinbad Show.