Gipsy Sisters-ster gearresteerd voor diefstal

Gipsy Sisters is een realityserie over een Roma-familie op TLC Ⓒ ANP

De losbandige Gipsy Sisters-ster Mellie Stanley is vandaag gearresteerd in Lexington, in de Amerikaanse staat Kentucky. Ze wordt volgens TMZ verdacht van diefstal door misleiding, valsheid in geschrifte en van het onrechtmatige toegang verschaffen tot een computer.