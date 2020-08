Internationale ambities Oxygen-choreograaf Jennifer Romen (24)

De finale werd opgenomen in Los Angeles, vlak voordat de Covid-19 crisis alle Amerikaanse televisieproducties lam legde. Publiek mocht niet bij de opnamen zijn en de finalisten kregen veel minder tijd om zich optimaal voor te bereiden. Romen: ,,Ik ben er trots op wat we onder grote druk hebben kunnen neerzetten, maar als we meer ruimte hadden gehad, waren we denk ik beter uit de verf gekomen.’’

Romen begon op haar twaalfde met dansen, geïnspireerd door Michael Jackson. Zijn bewegingsstijl imiteerde ze aanvankelijk in haar slaapkamer, al rijkten haar ambities verder. Met deelnames aan hiphop-wedstrijden groeide zij al snel uit tot een begrip in die wereld. Drie keer werd zij Europees kampioen, drie keer schopte zij het tot wereldkampioen en als solist won zij de World Dance Sport Games in Taiwan.

Plekje veroveren

Vijf jaar geleden richtte Romen het ‘urban’ dansgezelschap Oxygen op. Daarin danst zij zelf mee en verzorgt ook de choreografieën. Haar ‘dance crew’ wordt vooral geprezen vanwege de grote creativiteit en hun oogstrelende illusies. Succes bleef niet lang uit met als hoogtepunten de winst van het tv-programma Dance as One, een golden buzzer in de Franse variant van Got Talent en goud tijdens de World Of Dance Championships in Los Angeles.

,,Op dat wereldkampioenschap zijn we gescout voor NBC World of Dance, al was de selectie die daarna volgde nog heel spannend”, vertelt Jennifer Romen. ,,Dansers uit de hele wereld proberen een plekje in dat programma te veroveren, soms jaren achter elkaar tevergeefs. Wij stroomden direct door.”

In de aanloop naar de finale, maakte Oxygen veel indruk op de jury onder leiding van Jennifer Lopez, die vooral de strakheid van de uitvoering prees die de negen dansers van het Maastrichtse gezelschap aan de dag legde. Zij gunde de dansgroep meer dan eens een staande ovatie, maar bleek over hun finale optreden net iets minder enthousiast.

Grote artiesten

,,Hartstikke jammer dat we niet gewonnen hebben, maar het was een mooi avontuur”, blikt Romen terug. ,,Bovendien hebben we kunnen laten zien wat we in huis hebben en daardoor allerlei internationale contacten opgedaan.” Haar droom: ,,Het liefst zou ik voor grote artiesten die op tournee gaan hun show choreograferen en daarbij een plaats inruimen voor Oxygen.” Ze lijkt goed op weg.

Intussen heeft Jennifer Romen ook hier in Nederland genoeg te doen. Sinds 2017 runt zij de Urban School of Dance Arts in Maastricht, een dansschool gespecialiseerd in ‘Urban’ dansstijlen. Ook heeft ze gewerkt als choreograaf voor tv-programma’s als DanceSing en DanceDanceDance.