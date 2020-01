Gina Carano viel twee keer flauw tijdens opnames The Mandalorian

In de serie op Disney+ speelt Gina de rol van Cara Dune. Tijdens een gevecht tussen haar en The Child ging het niet helemaal goed. „Even tussen ons, ik viel serieus twee keer flauw tijdens het draaien van die scène”, verklapt Gina op Twitter als een fan haar naar de ervaring vraagt.

Het eerste seizoen van The Mandalorian, over een eenzame premiejager in het Star Wars-universum, staat sinds vorige week in z’n geheel op Disney+. Bedenker Jon Favreau kondigde vorige week aan dat het tweede seizoen in het najaar verschijnt.