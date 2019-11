Gijs Scholten van Aschat met zoon Reinout in film

De opnames van het liefdesdrama, dat wordt geregisseerd door Theu Boermans, zijn in volle gang. Eerder werden er beelden geschoten op De Azoren, Malta en Barbados, vanaf zondag wordt de draaiperiode voortgezet in Nederland en België.

Zee van Tijd gaat over het koppel Lucas en Johanna dat na een noodlottig ongeluk tijdens hun zeiltocht op de Atlantische Ocean uit elkaar gaat. 35 jaar later ontmoeten ze elkaar opnieuw en blijkt de liefde nog altijd sterk.

Boermans was eerder onder meer verantwoordelijk voor de regie van de musical Soldaat van Oranje en de serie De Prooi. Het scenario van Zee van Tijd is geschreven door Marieke van der Pol. Zij was ook betrokken bij filmsuccessen als De Tweeling, Bride Flight en Bankier van het Verzet.