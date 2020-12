Vanessa Bryant op voet van oorlog met haar moeder

Via sociale media zou Vanessa, die haar Instagram account nu privé heeft gemaakt, zich in niet mis te verstane woorden hebben uitgelaten over haar moeder Sofia Laine. Volgens Vanessa probeert haar moeder haar af te persen, nadat ze eerder al een rechtszaak tegen haar dochter aanspande.

Sofia claimt dat haar schoonzoon Kobe bij leven beloofd had altijd voor haar te zullen zorgen, omdat zij op haar beurt 18 jaar lang voor de kinderen van Kobe en Vanessa gezorgd zou hebben. Maar volgens Vanessa klopt daar niets van en is haar moeder slechts uit op een flinke som geld.

„Ja, mijn moeder heeft zeker weleens op de kinderen gepast, zoals alle opa’s en oma’s dat doen. Maar ik was bewust een thuisblijf-moeder, omdat ik mijn kinderen heel graag zelf wilde opvoeden. Wij hadden dus geen nanny’s en fulltime opa’s en oma’s nodig. Het is dan ook ontzettend pijnlijk om een aanklacht van je eigen moeder aan je broek te krijgen, waarin ze vraagt om een vergoeding van bijna 80 euro per uur voor alle uren die ze de afgelopen jaren met haar kleinkinderen heeft doorgebracht”, aldus Vanessa.

De weduwe van, de alom geliefde, Kobe snapt niet dat haar moeder dit schepje er ook nog eens bovenop doet, in een toch al zeer zwaar en verdrietig jaar. Bryant verloor niet alleen haar echtgenoot, maar ook haar 13-jarige dochter Gianna. Kobe en ’Gigi’ verongelukten in januari, samen met zeven andere mensen, nadat de helikopter waarin ze zich bevonden neerstortte.

Sofia zou een vergoeding van 5 miljoen dollar eisen, plus een riante villa en een Mercedes SUV. Vanessa is niet van plan daaraan toe te geven. „Mijn man heeft haar nooit iets beloofd. Daarbij toont mijn moeder geen enkel respect voor het verlies dat mijn drie overige dochters en ik hebben geleden. Het gaat haar om materie, maar het gaat ons om het missen van Kobe en Gigi.”