Malieveld omgebouwd voor concert Pink

Het optreden in de Hofstad maakt deel uit van haar Beautiful Trauma World Tour die in maart van start is gegaan. Pink was in juni ook al in ons land. Toen gaf ze een show in de Johan Cruijff Arena. Omdat kaarten daarvoor zo snel waren uitverkocht werd besloten een extra show toe te voegen aan haar tournee.

Sinds haar debuut in 2000 heeft de 39-jarige Raise your glass-zangeres zeven studioalbums uitgebracht. Wereldwijd verkocht ze meer dan 57 miljoen albums. In april verscheen haar laatste plaat Hurts 2B Human.

Davina Michelle warmt het publiek zondag op. De 23-jarige zangeres heeft haar bekendheid voor een deel aan Pink te danken. Michelle bracht in 2017 op haar YouTube-kanaal een cover uit van Pink’s hit What about us. De video kwam terecht bij de Amerikaanse zangeres en die noemde de versie van de Nederlandse zangeres beter dan haar eigen versie.