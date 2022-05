Ex-crimineel CeeLo Green: ’Zonder muziek had ik misschien niet meer geleefd’

„Ik had geen vrienden en zat niet meer op school. Ik beroofde mensen van hun sneakers en jassen, iets waar mijn moeder geen weet van had. Elke dag ging ik zogenaamd naar school, maar pakte vervolgens de metro naar gebieden waar ik ging stelen”, aldus Thomas Callaway, zoals hij in het echt heet.

Op zijn achttiende begon de artiest, onder meer bekend van hits als Fuck You en Crazy (als zanger van Gnarls Barkley), met zijn muzikale carrière, die hem uiteindelijk veel succes opleverde. Toch werd Callaway zo’n zes jaar geleden weer herinnerd aan zijn verleden toen een man hem aansprak en zei beroofd te zijn door hem.

Domme dingen

„Ik had zijn Air Jordans gestolen bij een bepaald station in Atlanta. Hij vertelde het me en ik kon het me ook nog voor de geest halen. Ik zei hem dat het me ontzettend speet en ik destijds jong en dom was. Hij zei me het vergeven te hebben, omdat mijn muziek hem had laten inzien dat die periode een interventie voor mij was. Dat deed me heel erg veel.”

Green ziet muziek dan ook als zijn redding. „Zonder muziek weet ik niet hoe mijn leven er nu uit had gezien en of ik überhaupt nog had geleefd. Ik deed stomme dingen omdat ik me niet geaccepteerd voelde en me op een andere manier wilde laten gelden. Laat het duidelijk zijn dat ik niet het slachtoffer uithang, want dat ben ik niet. Het leven is een ’bootcamp’ en je moet door de basistraining heen om een niveau verder te komen.”