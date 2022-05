Kinderjury voor De magische halsband en Mus & kapitein Kwaadbaard

Thomas van Grinsven (Furtjuh) & Rutger Vink (Gewoon Thomas) hebben de publieksprijs voor hun boek De magische halsband (Kosmos) gewonnen in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. De YouTubers en tevens partners, zijn online gezamenlijk goed voor meer dan 1,7 miljoen abonnees. Samen met hun hond Paco vormen ze een liefdevol gezin. Ze plaatsen familievriendelijke content en maken maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar. Maar ook offline zijn ze inmiddels succesvol. Zo hebben ze meer dan twintig theatershows op hun naam staan. De magische halsband is het eerste boek in hun eigen kinderboekenserie ’De avonturen van Rutger, Thomas en Paco’. Het boek verscheen in september 2021 en ging al meer dan 55000 keer over de toonbank.

Acteur

In de categorie 10 t/m 12 jaar heeft Kevin Hassing gewonnen voor zijn boek ’Mus & kapitein Kwaadbaard en de koers naar de Kraken’ (Luitingh-Sijthoff). De acteur, die onder andere in ’Goede Tijden, Slechte Tijden’ te zien was, debuteerde in 2020 met zijn jeugdboek ’Mus & kapitein Kwaadbaard en De 5 Slangen’. Dat boek werd genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 2021 en haalde de tiplijst van de Kinderjury 2021. Het tweede deel blijkt nu dus een schot in de roos en wist de harten van vele kinderen te veroveren.

Het zijn dit jaar verrassende winnaars, want in het verleden ging de voorkeur van de jonge lezers opvallend vaak uit naar boeken als ’Leven van een loser’ of ’De waanzinnige boomhut’.