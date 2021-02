Voor het eerst niet tijdens Pasen: Paaspop uitgesteld tot september

Daarom is het jaarlijkse festival nu op 3, 4 en 5 september voorzien in plaats van op 2, 3 en 4 april. Het is voor het eerst dat Paaspop, dat al 47 jaar bestaat, niet tijdens het paasweekend plaatsvindt. De invulling van het evenement ziet er verder hetzelfde uit: 17 podia en area’s waar zo’n 250 acts gedurende 72 uur zullen optreden. Het programma is nog niet bekend, maar de organisatie zegt zo veel mogelijk acts uit de line-up van de gecancelde editie van 2020 terug te laten komen.

Paaspop is in april traditiegetrouw de opening van het festivalseizoen. Eind januari zei festivaldirecteur Peter Sanders al te overwegen om het festival te verplaatsen. „We beginnen normaal gesproken zo’n zes weken van tevoren met opbouwen. We hebben het natuurlijk niet over een verjaardag in de achtertuin, maar over het bouwen van een klein dorp”, zei Sanders toen tegen het ANP.

Als de verplaatste variant van Paaspop alsnog niet kan doorgaan, dan hoopt de organisatie wel te kunnen terugvallen op het garantiefonds. Dat fonds geldt eigenlijk alleen voor evenementen na 1 juli, waardoor de originele editie van Paaspop daarop geen beroep zou kunnen doen. Maar vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het festival ergens dit jaar wel gewoon kan doorgaan, aldus Sanders. „Het is koffiedik kijken natuurlijk, maar we hebben goede hoop.”