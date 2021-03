Boegbeeld musea Mirjam Moll overleden

Bij de collega’s van de Museumvereniging is het nieuws van haar veel te vroege dood hard aangekomen. Voorzitter Irene Asscher-Vonk noemt Moll ’een steunpilaar, slim en warm’. „Ze was oprecht geïnteresseerd in het leven en werk van iedereen om haar heen. Met het hart op de juiste plaats en altijd beschikbaar voor de goede zaak. We gaan haar enorme kennis en kunde, maar vooral haar unieke persoonlijkheid ontzettend missen.”

Amateurkunst

Mirjam Moll werd geboren in Amsterdam in 1966. Als student toog ze naar Leiden waar ze Fiscaal Recht studeerde. Ze rolde de accountancy in en werd consultant. Na vijftien jaar werd ze echter plaatsvervangend directeur bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en vervulde ze diverse bestuurfuncties in de cultuursector. Zo was bestuurdlid bij AT5, de Stichting Aandelen en Arbeidsvoorwaarden Kunst en Cultuur en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

In 2010 begon ze met werken voor de Museumvereniging, waar ze vanaf augustus 2019 de rol van directeur vervulde. Dat deed ze met verve. Ze was een energieke ambassadeur voor de ruim 400 musea die lid zijn van deze belangenorganisatie. Zo speelde zij kleine en grote musea in de kijker tijdens de Nationale Museumweek, waarvoor zij de slogan Ons echte goud introduceerde.

MKB-Nederland

Sinds de coronacrisis was ze actiever dan ooit. En had ze ook weer nieuwe taken op zich genomen. Zo werd zij recent bestuurslid bij MKB-Nederland en was ze lid van de speciale Taskforce Culturele en Creatieve Industrie, het adviesorgaan voor de minister van OCW. Zij heeft zich daarin sterk gemaakt voor een passend steunpakket voor de gehele culturele sector en de veilige heropening van musea.

Moll was ook politiek actief voor de Partij van de Arbeid. Daarnaast was ze zes jaar lang bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze had Indische wortels en vanuit die achtergrond vocht ze steevast voor een tolerante, inclusieve en verbindende samenleving.