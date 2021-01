Thaise prinses viert uitgebreid verjaardag ondanks gedeeltelijke lockdown

Prinses Sirivannavari maakte een boottochtje op de Chao Phraya-rivier om voor zichzelf geluk en voorspoed af te dwingen door vis uit te zetten. Ze werd bijgestaan door een handvol paleismedewerkers en een eigen film- en fotoploeg. Iedereen aan boord droeg overigens wel een mondkapje, hetgeen leden van de koninklijke familie de afgelopen weken niet of nauwelijks hebben gedaan. Ook niet bij een 'bad in de menigte.'

Daarnaast trakteerde Sirivannavari zichzelf vrijdagavond op een avondje in het theater. In de grote zaal van het Cultureel Centrum van Thailand kreeg ze een verjaardagsconcert van het Koninklijk Symfonie Orkest van Bangkok aangeboden. Als concessie aan de coronapandemie en de geldende maatregelen was de zaal maar gedeeltelijk gevuld en zaten andere bezoekers ook op flinke afstand van de prinses.

Sirivannavari is de tweede dochter van de koning en is geboren uit zijn relatie met de voormalige actrice Sujarinee Vivacharawongse. Ten tijde van haar geboorte was Vajiralongkorn nog gehuwd met zijn eerste vrouw en de uiteindelijke echtverbintenis met Sirivannavari's moeder hield maar twee jaar stand. Haar vier broers werden met hun moeder verbannen uit Thailand, maar Sirivannavari mocht als enige bij haar vader blijven. Ze heeft nog een oudere halfzus - geboren uit het eerste huwelijk - en een jongere halfbroer, geboren uit het derde huwelijk. Koning Vajiralongkorn is inmiddels voor de vierde keer getrouwd en heeft ook een officiële bijvrouw.